"Нафтогаз" может выйти на IPO за три года

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Никаких препятствий для публичного размещения акций нет

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" предлагает провести первичное публичное размещение (IPO) части акций компании на бирже. Об этом глава правления НАК Андрей Коболев сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил Коболев, "Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года.

"Все монопольные функции из компании вышли. Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг и закройте дискуссии", - сообщил он.

По его словам, проведение IPO позволило бы решить ряд проблем. "Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег, и одноразово получить существенную сумму от этой компании - есть очень простой способ", - добавил Коболев.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью РБК-Украина заявил, что компания не планирует продолжать процесс анбандлинга и передавать кому-либо подземные хранилища газа (ПХГ).

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году был проведен анбандлинг "Нафтогаза", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.