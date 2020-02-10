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"Нафтогаз" може вийти на IPO за три роки

Новини » Економіка     10.02.2020 - 11:58
"Нафтогаз" може вийти на IPO за три роки
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Жодних перешкод для публічного розміщення акцій немає

Керівництво НАК "Нафтогаз України" пропонує провести первинне публічне розміщення (IPO) частини акцій компанії на біржі. Про це голова правління НАК Андрій Коболєв сказав в інтерв'ю РБК-Украина.

Як зазначив Коболєв, "Нафтогаз" можна підготувати до IPO за три роки.

"Усі монопольні функції з компанії вийшли. Ризиків для енергетичної безпеки країни при нормальному регулюванні ми вже не бачимо. Зробіть крок і закрийте дискусії", - повідомив він.

За його словами, проведення IPO дозволило б вирішити декілька проблем. "Якщо держава хоче зберегти донора бюджету, зняти дискусію про зарплати, поліпшити корпоративне управління, щоб, можливо, отримати ще більше грошей, і одноразово отримати істотну суму від цієї компанії - є дуже простий спосіб", - додав Коболєв.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що компанія не планує продовжувати процес анбандлінгу і передавати кому-небудь підземні сховища газу (ПСГ).

Як повідомляло РБК-Україна, у 2019 році був проведений анбандлінг "Нафтогазу", в результаті якого з компанії була виведена газотранспортна система. З 1 січня 2020 року транзитом газу займається компанія "Оператор ГТС України", підконтрольна Мінфіну. Разом з тим, "Нафтогаз" зберіг контроль за підземними газовими сховищами, а також видобутком газу і нафти.

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Новини України газАндрій КоболєвНафтогаз України
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