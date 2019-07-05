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"Нафтогаз" впервые закрыл сделку на биржевых торгах по продаже газа

Новости » Экономика    05.07.2019 - 16:39
"Нафтогаз" впервые закрыл сделку на биржевых торгах по продаже газа
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Газ продается по рыночным ценам

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" на электронных биржевых торгах "Украинской энергетической биржи" 5 июля продала 1,4 млн природного газа. Об этом сообщается на сайте биржи.

По данным биржи, было продало 700 тыс. м куб. природного газа ресурса июля и 700 тыс. м куб. природного газа ресурса августа. Средневзвешенная цена составила 5 122,16 грн. за тыс. куб. м и 5 041,13 грн. за тыс. куб. м на ресурсы июля и августа соответственно.

"На торгах наблюдался чрезвычайно высокий уровень конкуренции, что объяснялся привлекательной стартовой ценой - 4 939,16 грн. с НДС за тыс. куб. м за ресурс июля и 5 033,13 грн. с НДС за тыс. куб. м. за ресурс августа", - говорится в сообщении.

Средневзвешенная цена на ресурс июля выросла на 3,7% от стартовой, а на ресурс августа рост средневзвешенной цены от стартовой составил всего 8 грн. за тыс. куб. м.

Как сообщало РБК-Украина, 4 июля ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" выставила на продажу через электронные торги на площадке "Украинской энергетической биржи" 500 тыс. куб. м природного газа.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизила цены природный газ для промышленных потребителей с 1 июля 2019 года. "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5017 - 5606 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

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