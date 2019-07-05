"Нафтогаз" вперше закрив угоду на біржових торгах з продажу газу

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Газ продається за ринковими цінами

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" на електронних біржових торгах "Української енергетичної біржі" 5 липня продала 1,4 млн природного газу. Про це повідомляється на сайті біржи.

За даними біржи, було продало 700 тис. м куб. природного газу ресурсу липня та 700 тис. м куб. природного газу ресурсу серпня. Середньозважена ціна склала 5 122,16 грн. за тис. куб. м та 5 041,13 грн. за тис. куб. м. на ресурси липня та серпня відповідно.

"На торгах спостерігався надзвичайно високий рівень конкуренції, що пояснювався привабливою стартовою ціною - 4 939,16 грн. з ПДВ за тис. куб. м за ресурс липня та 5 033,13 грн. з ПДВ за тис. куб. м. за ресурс серпня", - йдеться в повідомленні.

Середньозважена ціна на ресурс липня збільшилась на 3,7% від стартової, а на ресурс серпня збільшення середньозваженої ціни від стартової склало всього 8 грн. за тис. куб. м.

Як повідомляло РБК-Україна, 4 липня ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" виставила на продаж через електронні торги на майданчику "Української енергетичної біржі" 500 тис. куб. м природного газу.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" знизила ціни на природний газ для промислових споживачів з 1 липня 2019 року. "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5017 - 5606 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).