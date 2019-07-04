"Нафтогаз" впервые выставил газ на биржевые торги

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

На торги выставлено 500 тыс. куб. м природного газа

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" выставила на продажу через электронные торги на площадке "Украинской энергетической биржи" 500 тыс. куб. м природного газа. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украина".

По данным пресс-службы, торги состоятся 4 июля, стартовая цена составляет 5 423,14 грн/ тыс. куб. м (с НДС). Предложенные к продаже объемы разбиты на 10 равных лотов, срок поставки - с 6 по 31 июля 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе, Комплаенс-проверку сейчас уже прошли 23 потенциальных контрагента, среди которых как украинские, так и международные компании - все они допущены к торгам 4 июля.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизила цены на природный газ для промышленных потребителей с 1 июля 2019 года. "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5017 - 5606 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам). В сравнении с ценами на июнь 2019 года, в июле цены снижены на 12,7-13,5%.

Как сообщало РБК-Украина, цены на природный газ на европейском рынке снизились до минимального уровня с 2006 года из-за высоких запасов благодаря теплой зиме и увеличению предложения из США и с территории России.