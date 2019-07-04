"Нафтогаз" вперше виставив газ на біржові торги

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

На торги виставлено 500 тис. куб. м природного газу

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" виставила на продаж через електронні торги на майданчику "Української енергетичної біржі" 500 тис. куб. м природного газу. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз Україна".

За даними прес-служби, торги відбудуться 4 липня, стартова ціна становить 5 423,14 грн/ тис. куб. м (з ПДВ). Запропоновані до продажу обсяги розбиті на 10 рівних лотів, термін поставки - з 6 по 31 липня 2019 року.

Як повідомили в прес-службі, комплаєнс-перевірку зараз вже пройшли 23 потенційних контрагента, серед яких як українські, так і міжнародні компанії - всі вони допущені до торгів 4 липня.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" знизила ціни на природний газ для промислових споживачів з 1 липня 2019 року. "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5017 - 5606 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на червень 2019 року, в липні ціни знижені на 12,7-13,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на природний газ на європейському ринку знизилися до мінімального рівня з 2006 року через високі запаси завдяки теплій зимі і збільшенню пропозиції з США та з території Росії.