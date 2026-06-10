"Нафтогаз" вперше забронював СПГ-потужності в Європі

Йдеться про доступ до інфраструктури терміналу в Клайпеді, Литва, на період з 2033 до 2044 року.

Процедуру розподілу завершив оператор KN Energies. "Нафтогаз" став одним із п’яти учасників, які отримали право на довгострокове використання терміналу - разом з Equinor, Ignitis, Latvenergo та Gasum.

Зазначається, що для України це важливий крок у диверсифікації джерел і маршрутів постачання природного газу та посиленні енергетичної безпеки.

Раніше подібні операції "Нафтогаз" здійснював у співпраці з міжнародними компаніями. Пряме бронювання відкриває нові можливості для довгострокового планування поставок і роботи на глобальному ринку LNG.

"Такі рішення мають стратегічне значення для енергетичної безпеки України, розширюють наші можливості доступу до глобального ринку LNG та зміцнюють довгострокову стійкість газопостачання", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.