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"Нафтогаз" впервые забронировал СПГ-мощности в Европе

13:40 10.06.2026 Ср
1 мин
Почему это важно?
aimg Татьяна Степанова
Фото: "Нафтогаз" впервые забронировал СПГ-мощности в Европе (naftogaz.com)

Группа "Нафтогаз" впервые забронировала долгосрочные мощности LNG-терминала в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Речь идет о доступе к инфраструктуре терминала в Клайпеде, Литва, на период с 2033 до 2044 года.

Процедуру распределения завершил оператор KN Energies. "Нафтогаз" стал одним из пяти участников, которые получили право на долгосрочное использование терминала - вместе с Equinor, Ignitis, Latvenergo и Gasum.

Отмечается, что для Украины это важный шаг в диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа и усилении энергетической безопасности.

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Ранее подобные операции "Нафтогаз" осуществлял в сотрудничестве с международными компаниями. Прямое бронирование открывает новые возможности для долгосрочного планирования поставок и работы на глобальном рынке LNG.

"Такие решения имеют стратегическое значение для энергетической безопасности Украины, расширяют наши возможности доступа к глобальному рынку LNG и укрепляют долгосрочную устойчивость газоснабжения", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Напомним, в мае мы сообщали, что атаки России нанесли серьезные повреждения объектам газодобычи "Нафтогаза". Из-за этого Украина вынуждена компенсировать потери импортом газа.

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