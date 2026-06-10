"Нафтогаз" впервые забронировал СПГ-мощности в Европе

Речь идет о доступе к инфраструктуре терминала в Клайпеде, Литва, на период с 2033 до 2044 года.

Процедуру распределения завершил оператор KN Energies. "Нафтогаз" стал одним из пяти участников, которые получили право на долгосрочное использование терминала - вместе с Equinor, Ignitis, Latvenergo и Gasum.

Отмечается, что для Украины это важный шаг в диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа и усилении энергетической безопасности.

Ранее подобные операции "Нафтогаз" осуществлял в сотрудничестве с международными компаниями. Прямое бронирование открывает новые возможности для долгосрочного планирования поставок и работы на глобальном рынке LNG.

"Такие решения имеют стратегическое значение для энергетической безопасности Украины, расширяют наши возможности доступа к глобальному рынку LNG и укрепляют долгосрочную устойчивость газоснабжения", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.