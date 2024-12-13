"Нафтогаз" выиграл дело против РФ: суд в Нидерландах не удовлетворил кассационную жалобу Москвы

Верховный суд Нидерландов окончательно подтвердил законность решения Гаагского арбитража. Оно обязало Россию компенсировать убытки Группе "Нафтогаз Украины" за незаконный захват ее активов в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что Нидерландский суд отклонил кассационную жалобу РФ об отмене Частичного решения арбитражного трибунала Постоянной палаты третейского суда в Гааге.

Таким образом, было второй раз и окончательно подтверждена законность и силу этого решения.

"Решение Верховного суда укрепляет позицию Группы "Нафтогаз" в исполнительных производствах по взысканию задолженности России за незаконный захват активов в Крыму. Мы благодарны нашим юридическим советникам - Covington & Burling и NautaDutilh - за блестящую работу. Нафтогаз на пути восстановления справедливости", - отметил Роман Чумак, и.о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Что предшествовало

22 февраля 2019 года арбитражный трибунал Постоянной палаты третейского суда в Гааге признал, что Россия экспроприировала активы Группы "Нафтогаз Украины" в Крыму, нарушив межправительственное соглашение между Украиной и РФ о защите инвестиций. Суд подтвердил свою юрисдикцию, которая охватывает инвестиции, осуществленные после 1 января 1992 года.

Известно, что после вынесения Частичного решения от 22 февраля 2019 года трибунал перешел к рассмотрению вопроса об определении размера убытков, которые Россия должна уплатить "Нафтогазу".

В 2022 году арбитраж в Гааге начал слушания о компенсации "Нафтогаза".

12 апреля 2023 года было принято Окончательное решение по делу. Согласно ему, "Нафтогазу" Россия должна выплатить около 5 млрд долларов США.

Однако Россия пыталась отменить это решение и подала кассационную жалобу, которая и была отклонена Верховным судом Нидерландов.