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Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму

Новина українською →
Гаага, Понедельник 21 февраля 2022 16:52
Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Арбитражный трибунал в Гааге сегодня начинает слушания по определению размера компенсации "Нафтогазу" за упущенную возможность использовать активы в Крыму. Компания требует 10 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НАК Юрия Витренко в Facebook.

"Нафтогаз в этом суде требует компенсации нанесенного ущерба в более 10 млрд долларов, включая проценты", - написал он.

Как отметил Витренко, стратегически важные энергетические инвестиции стали одной из основных мишеней РФ во время аннексии украинского полуострова в 2014 году.

"Россия незаконно присвоила украинский Крым и уже 8 лет пользуется тем, что принадлежит украинцам, в том числе и национальной компании “Нафтогаз”. Речь идет о месторождениях, буровых установках, подземных хранилищах, кораблях, газотранспортной системе и многих других объектах, которые мы пока не можем использовать", - добавил он.

Витренко ожидает, что арбитражное решение, слушания по которому начались сегодня, будет принято в начале следующего года, "поскольку это чрезвычайно сложный процесс, что требует нетривиальных аргументов, как юридических, так и экономических, по каждому активу".

Напомним, в феврале 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний группы "Нафтогаз" подали ответ на встречное заявление Российской Федерации относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге

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Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму
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