"Нафтогаз" увеличил прибыль почти в два раза

НАК "Нафтогаз Украины" за 6 месяцев 2019 года получила чистую прибыль в размере 24,7 млрд грн, что почти в два раза больше, чем в январе-июне 2018 года (13,6 млд грн). Об этом сообщается в финансовой отчетности компании.

По данным отчетности, общий доход компании составил 130,9 млрд грн, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года (132,1 млрд грн).

В пресс-службе НАК отметили, что общие объемы реализации природного газа в рамках ПСО за 6 месяцев 2019 года на 1,2 млрд куб. м или на 11% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

www.naftogaz.com

"Изменения в структуре приобретенного природного газа и газа собственной добычи, а также снижение стоимости приобретения природного газа в первом полугодии 2019 года привели к снижению общей себестоимости реализованного природного газа в рамках ПСО на 6,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

Объем транзита газа по результатам 6 месяцев 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составил 45,1 млрд куб. м. Результат сегмента транзита природного газа за 6 месяцев 2019 года увеличился с 2,6 млрд грн до 12,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили в пресс-службе.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" в 2019 года как отдельное юридическое лицо получила чистую прибыль в размере 13,6 млрд грн, что в 2,8 раза меньше, чем в 2017 году (38,1 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" с 1 октября 2019 года повысила цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 4,9-5,6%.