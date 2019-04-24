Чистая прибыль "Нафтогаза" сократилась почти в три раза

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Основную прибыль компания получила за транзит газа

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала финансовые результаты за 2018 год, подтвержденные независимым аудитором ЧАО "Делойт энд Туш ЮСК". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным финансового отчета, НАК "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо получила чистую прибыль в размере 13,6 млрд грн, что в 2,8 раза меньше, чем в 2017 году (38,1 млрд грн).

Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 2018 год вырос на 9% с 187,9 млрд грн до 204,9 млрд грн.

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Доход компании за 2018 год от транзита газа по территории Украины составил 72,3 млрд грн, прибыль - 36,4 млрд грн. Объем транзита природного газа по территории Украины в 2018 году составил почти 86,8 млрд куб. м, что на 7% меньше объемов 2017 года.

Общие объемы реализации "Нафтогазом "природного газа в 2018 году составили около 21,6 млрд куб. м. Доход от реализации газа на условиях ПСО составил 98,56 млрд грн, по свободным ценам - 33,5 млрд грн.

При этом "Нафтогаз" получил прибыль от продажи и поставки природного газа в размере 5,1 млрд грн. В том числе получен убыток от реализации газа потребителям ПСО в размере 2,9 млрд грн и прибыль за счет реализации газа другим потребителям по нерегулируемым ценам - почти 8,0 млрд грн.

www.naftogaz.com

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов с 1 мая 2019 года. По сравнению с ценами на апрель 2019 года, в мае цены выросли на 5,2-11,5%.

Как сообщало РБК-Украина, 22 апреля Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 года до 8247 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).