"Нафтогаз" збільшив прибуток майже в два рази

НАК "Нафтогаз України" за 6 місяців 2019 року отримала чистий прибуток у розмірі 24,7 млрд грн, що майже в два рази більше, ніж у січні-червні 2018 року (13,6 млрд грн). Про це повідомляється у фінансовій звітності компанії.

За даними звітності, загальний дохід компанії становив 130,9 млрд грн, що менше, ніж за аналогічний період минулого року (132,1 млрд грн).

У прес-службі НАК відзначили, що загальні обсяги реалізації природного газу у рамках ПСО за 6 місяців 2019 року на 1,2 млрд куб. м або на 11% порівняно з відповідним періодом минулого року.

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"Зміни в структурі придбаного природного газу та газу власного видобутку, а також зниження вартості придбання природного газу у першому півріччі 2019 року призвели до зниження загальної собівартості реалізованого природного газу в рамках ПСО на 6,4 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Обсяг транзиту газу за результатами 6 місяців 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 6% і склав 45,1 млрд куб. м. Результат сегмента транзиту природного газу через 6 місяців 2019 року збільшився з 2,6 млрд грн до 12,5 млрд грн порівняно з аналогічним періодом 2018 року, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" в 2019 року як окрема юридична особа отримала чистий прибуток в розмірі 13,6 млрд грн, що в 2,8 рази менше, ніж у 2017 році (38,1 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" з 1 жовтня 2019 року підвищила ціни на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 4,9-5,6%.