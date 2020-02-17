"Нафтогаз" уточнил сумму убытков от оккупации Крыма

НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний группы "Нафтогаз" подали ответ на встречное заявление Российской Федерации относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как отметили в пресс-службе, "Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году - размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд долларов.

Напомним, в октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство против Российской Федерации на основании украинско-российского соглашения о защите инвестиций. "Нафтогаз" просит арбитражный трибунал обязать РФ за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических активов "Нафтогаза", которые стали одной из основных мишеней России в ходе незаконного вторжения и оккупации Крыма в 2014 году.

В феврале 2019 года трибунал признал свою юрисдикцию на рассмотрение дела и признал, что Российская Федерация незаконно экспроприировала активы "Нафтогаза". Соответственно, текущая, вторая, стадия арбитражного производства касается только определения размера компенсации потерь "Нафтогаза".

В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление относительно размера компенсации убытков, но не заявила какого-либо альтернативного расчета убытков.

Устные слушания по вопросам размера компенсации состоятся в мае 2020 года в Гааге. Окончательное решение относительно суммы компенсации ожидается до середины 2021 года.

Напомним, в начале января 2020 года исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз Украины" подает обновленные иски против России в Третейский суд Гааги. Он сообщил, что рассчитывает на решение суда в конце 2020 или в 2021 году.

Отметим Арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Ощадбанку вследствие аннексии Крыма.