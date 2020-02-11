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Коболев назвал стоимость утраченных активов в Крыму

Новости » Экономика     11.02.2020 - 02:16
Коболев назвал стоимость утраченных активов в Крыму
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Примерная окончательная сумма может составить 8 млрд долларов

В течение февраля НАК "Нафтогаз Украины" намерена передать в арбитраж окончательную сумму оценки утраченных активов в анексованому Крыму. Об этом глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, арбитраж признал Россию виновной стороной в потере "Нафтогазом" активов на полуострове.

"После этой победы, нам осталось пройти вторую стадию, когда мы подаем расчет, а какова стоимость этих актов. Вот в течение февраля окончательные расчеты будут переданы в суд, и мы будем ждать окончательного решения трибунала, а сколько же денег РФ задолжала", - сказал Коболев.

Он отметил, что приблизительная окончательная сумма может составить 8 млрд долларов.

"Там были посчитаны все активы, включая потерю этого газа на Одесском и Безымянном месторождении сейчас просто крадется", - отметил Коболев.

Напомним, в "Нафтогазе" изучают возможности относительно исков к "Газпрома" в Европейскую комиссию, арбитраж в Цюрихе и арбитраж в Стокгольме.

"Газпром" в конце декабря 2019 года выплатил "Нафтогаза" в 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. В то же время "Нафтогаз" отказался от исков к "Газпрому".

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" завершает подготовку к очередному представления документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации относительно активов в Крыму. Сумма иска составляет 8 млрд долларов.

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