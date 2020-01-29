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"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности

Новости » Экономика     29.01.2020 - 13:43
"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

В феврале цены на газ упали еще на 14-15%

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 февраля 2020 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

"Нафтогаз" предлагает газ по цене 4 661,00 - 5 208,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). В сравнении с ценами на январь 2020 года, в феврале цены снизятся на 14% -15%, в зависимости от условий поставки.

Предлагаемые цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цену на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования с 1 января 2020 года на 6,2-6,4% до 5500 - 6072 грн за тыс. кубометров.

Как сообщало РБК-Украина, 28 января НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей по ПСО в январе 2020 года на уровне 4,65 грн за кубометр. Таким образом, по сравнению с декабрем 2019 года (4,277 грн за кубометр) цена выросла на 8,7%.

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