"Нафтогаз" снизил цены на газ для населения на 10%

НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для населения в июле на 10,4%. Соответствующее распоряжение подписал руководитель интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз" Андрей Фаворов во время совещания у президента Владимира Зеленского, сообщает президентская пресс-служба.

Фаворов сообщил, что сейчас на европейском газовом рынке увеличился объем газа за счет предложения российского и американского сжиженного топлива, что способствует снижению оптовых цен. И, соответственно, Украина увеличила закупку этого энергоресурса, который закачивает в подземные хранилища, - уже 14,2 млрд куб. м, а на начало отопительного сезона планируется выйти на 19-20 млрд куб. м.

Отметим, в сообщении пресс-службы президента не указывается конкретная цена, которую "Нафтогаз установил на июль для населения. Однако известно, что Кабмин обязал компанию снизить цену на газ на 11,7% с 5554 грн до 4905 грн за тысячу кубометров.

Как сообщало РБК-Украина, ранее пресс-служба Кабинета министров сообщила о том, что НАК "Нафтогаз Украины" по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана обязан в июле снизить цену природного газа для населения с до 4905 грн за тысячу кубометров (без НДС, транспортировки и распределения).

Напомним, в июне "Нафтогаз" после принятия постановления Кабмина снизил цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО на июнь на 11,8% до 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м.