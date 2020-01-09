"Нафтогаз" разъяснил ситуацию с прямыми поставками российского газа

Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

"Нафтогаз" на сегодня не договаривается о прямых поставках

На сегодня НАК "Нафтогаз Украины" не ведет переговоров о прямых поставках газа из Российской Федерации, хотя такие поставки не запрещены законом. Об этом заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, действие договора, которым были предусмотрены прямые поставки, завершилось.

"Никаких новых договоренностей или даже процесса по достижению договоренности нет. То есть пока со стороны "Нафтогаза" никакой речи о прямых поставках газа из России нет ", - заявил Витренко.

Он также отметил, что законодательство Украины пока не запрещает прямые поставки из России.

"С другой стороны, нет сейчас и законодательных ограничений для того, чтобы все пользователи системы пришли к оператору, забронировали мощности на вход в Украину со стороны РФ и начали получать эти прямые поставки газа из РФ", - добавил Витренок.

Генеральный "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон подчеркнул, что на сегодня нет бронирований на прямые поставки.

"У нас официально забронированы только мощности компании "Нафтогаз" для транзитных обязанностей. Других бронирований у нас нет. К нам никто не обращался с такими идеями. С другой стороны, у нас как у оператора нет никаких законодательных обстоятельств отказа компаниям в бронировании мощностей. Возможно, будут применены другие механизмы. Например, тарифного урегулирования. Но это уже решение Кабмина или СНБО ", - добавил Макогон.

Напомним, в декабре стало известно, что при подготовке контракта на транзит Украина отказалась от прямых закупок российского газа. В частности, пакетное соглашение не предусматривало такие поставки.