Украина не готова к прямым поставкам газа из России, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина может вернутся к поставкам только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не готова к возвращению к прямым поставкам газа из Российской Федерации. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, страна может вернутся к прямым поставкам только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

"Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом. Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза, Третьего энергетического пакета, и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику. Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны", - сказал Кулеба.

Он добавил, что никто не будет запрещать украинским компаниям покупать газ у "Газпрома", однако это может быть реализовано после создания рынка по нормам ЕС. Кроме того, Кулеба считает важным, чтобы Россия играла "по честным правилам".

"Поэтому, когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не можем запретить компаниям покупать газ у "Газпрома" в соответствии с их договоренностями, но "Газпром" будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам. Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков", - заявил вице-премьер.

Он выразил убеждение, что Украина уже никогда не будет крупнейшим клиентом "Газпрома", как это было до 2014 года.

"Кто-то будет покупать напрямую у "Газпрома", значит, так будет. Возможно, теоретически, "Нафтогаз" будет покупать напрямую у "Газпрома" на определенном этапе, но исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без "газовой иглы". Я убежден, что все это мы оставим позади", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт о транзите газа сроком на пять лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание контракта на транзит сроком на пять лет, за которые, по его словам, Украина получит более 7 миллиардов долларов. При этом, контракт может быть продлен еще на десять лет.

Тариф будет устанавливать регулятор НКРЭКУ в соответствии с европейской методологией. В России заявили, что цена за транспортировку газа останется фиксированной на протяжении всего периода действия контракта.