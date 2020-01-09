ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" роз'яснив ситуацію з прямими поставками російського газу

Новини » Енергетика     09.01.2020 - 12:57
"Нафтогаз" роз'яснив ситуацію з прямими поставками російського газу
Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

"Нафтогаз" на сьогодні не домовляється про прямі постачання

На сьогодні НАК "Нафтогаз України" не веде переговорів про прямі поставки газу з Російської Федерації, хоча такі поставки не заборонені законом. Про це заявив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, дія договору, яким були передбачені прямі поставки, завершилася.

"Ніяких нових домовленостей або навіть процесу по досягненню домовленості немає. Тобто поки з боку "Нафтогазу" жодної мови про прямі постачання газу з Росії немає", - заявив Вітренко.

Він також зазначив, що законодавство України поки не забороняє прямі поставки з Росії.

"З іншого боку, немає зараз і законодавчих обмежень для того, щоб всі користувачі системи прийшли до оператора, забронювали потужності на вхід до України з боку РФ і почали отримувати ці прямі поставки газу з РФ", - додав Вітренок.

Генеральний "Оператора ГТС України" Сергій Макогон підкреслив, що на сьогодні немає бронювань на прямі поставки.

"У нас офіційно заброньовані тільки потужності компанії "Нафтогаз" для транзитних обов'язків. Інших бронювань у нас немає. До нас ніхто не звертався з такими ідеями. З іншого боку, у нас як у оператора немає жодних законодавчих обставин відмови компаніям у бронюванні потужностей. Можливо, будуть застосовані інші механізми. Наприклад, тарифного врегулювання. Але це вже рішення Кабміну або РНБО ", - додав Макогон.

Нагадаємо, в грудні стало відомо, що при підготовці контракту на транзит Україна відмовилася від прямих закупівель російського газу. Зокрема, пакетна угода не передбачала такі поставки.

Макогон розповів про вплив контракту з "Газпромом" на ВВП України
Новини України Російська ФедераціягазНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся