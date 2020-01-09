"Нафтогаз" роз'яснив ситуацію з прямими поставками російського газу

Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

"Нафтогаз" на сьогодні не домовляється про прямі постачання

На сьогодні НАК "Нафтогаз України" не веде переговорів про прямі поставки газу з Російської Федерації, хоча такі поставки не заборонені законом. Про це заявив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, дія договору, яким були передбачені прямі поставки, завершилася.

"Ніяких нових домовленостей або навіть процесу по досягненню домовленості немає. Тобто поки з боку "Нафтогазу" жодної мови про прямі постачання газу з Росії немає", - заявив Вітренко.

Він також зазначив, що законодавство України поки не забороняє прямі поставки з Росії.

"З іншого боку, немає зараз і законодавчих обмежень для того, щоб всі користувачі системи прийшли до оператора, забронювали потужності на вхід до України з боку РФ і почали отримувати ці прямі поставки газу з РФ", - додав Вітренок.

Генеральний "Оператора ГТС України" Сергій Макогон підкреслив, що на сьогодні немає бронювань на прямі поставки.

"У нас офіційно заброньовані тільки потужності компанії "Нафтогаз" для транзитних обов'язків. Інших бронювань у нас немає. До нас ніхто не звертався з такими ідеями. З іншого боку, у нас як у оператора немає жодних законодавчих обставин відмови компаніям у бронюванні потужностей. Можливо, будуть застосовані інші механізми. Наприклад, тарифного врегулювання. Але це вже рішення Кабміну або РНБО ", - додав Макогон.

Нагадаємо, в грудні стало відомо, що при підготовці контракту на транзит Україна відмовилася від прямих закупівель російського газу. Зокрема, пакетна угода не передбачала такі поставки.