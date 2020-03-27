"Нафтогаз" разработал план на случай максимального кризиса

НАК "Нафтогаз Украины" разработал проект финансового плана на случай максимального кризиса в связи ограничительными мерами из-за коронавируса. Об этом сказал глава правления НАК Андрей Коболев в эфире канала Украина 24.

Как отметил Коболев, с учетом текущего финансового состояния, компания неплохо подготовлена к кризисной ситуации, поскольку еще с прошлого года прогнозировалось падение цен на газ.

"Мы экономили деньги, мы не вкладывали деньги в проекты, которые могут быть реализованы только при высокой цене на газ, в ту же добычу", - сказал он.

По его словам, "финансово "Нафтогаз" подготовлен" и в ближайшие три-четыре месяца проблем с ликвидностью не будет.

"У нас есть проект финансового плана на случай максимальной кризисной ситуации. Он говорит, что у нас может быть временная потеря ликвидности, которая будет продиктована тем, что мы получаем от определенных категорий потребителей деньги позже, чем могли получить до этого", - сообщил Коболев.

Как сообщало РБК-Украина, "Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности на апрель на на 0,2-2,2%

В то же время "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения в марте на 14%.