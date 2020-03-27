"Нафтогаз" розробив план на випадок максимальної кризи

НАК "Нафтогаз України" розробив проект фінансового плану на випадок максимального кризи у зв'язку обмежувальними заходами через коронавірус. Про це сказав голова правління НАК Андрій Коболєв в ефірі каналу Україна 24.

Як зазначив Коболєв, з урахуванням поточного фінансового стану, компанія непогано підготовлена до кризової ситуації, оскільки ще з минулого року прогнозувалося падіння цін на газ.

"Ми економили гроші, ми не вкладали гроші в проекти, які можуть бути реалізовані тільки при високій ціні на газ, в той ж видобуток", - сказав він.

За його словами, "фінансово "Нафтогаз" підготовлений" і в найближчі три-чотири місяці проблем з ліквідністю не буде.

"У нас є проект фінансового плану на випадок максимальної кризової ситуації. Він говорить, що у нас може бути тимчасова втрата ліквідності, яка буде продиктована тим, що ми отримуємо від певних категорій споживачів гроші пізніше, ніж могли отримати до цього", - повідомив Коболєв.

Як повідомляло РБК-Україна, "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості на квітень на 0,2-2,2%

У той же час "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення в березні на 14%.