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"Нафтогаз" прогнозирует снижение цен на газ в начале 2020

Новости » Энергетика     08.01.2020 - 14:38
"Нафтогаз" прогнозирует снижение цен на газ в начале 2020
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Цены на газ будут снижаться из-за рекордных запасов в Европе

В начале 2020 года цены на газ на европейских энергетических рынках могут значительно снизиться. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью, опубликованном на странице компании в YouTube.

По его словам, на сегодня в Европе накоплены рекордные запасы газа, а в условиях продолжения транзита по территории Украины эти запасы будут распродаваться.

"Есть определенная вероятность, что это может привести к снижению цены газа на европейском рынке, а соответственно и в Украине, которая стала полноценной частью европейского рынка природного газа", - отметил Коболев.

Напомним, в конце 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. При этом украинская сторона в течение пяти лет получит 7 млрд долларов за транзит, а сам контракт может быть продлен еще на десять лет. В первый год ГТС Украины доставит 65 млрд кубометров российского газа, в остальные - 40 млрд кубометров.

В то же время, по словам вице-премьера Дмитрия Кулебы, Украина не готова к возвращению к прямым поставкам газа из Российской Федерации.

Оператор ГТС получает от "Нафтогаза" деньги за транзит российского газа в полном объеме
Новости Украины Андрей КоболевНафтогаз УкраиныЦена на газ
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