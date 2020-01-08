"Нафтогаз" прогнозує зниження цін на газ на початку 2020

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Ціни на газ будуть знижуватися через рекордні запаси в Європі

На початку 2020 року ціни на газ на європейських енергетичних ринках можуть значно знизитися. Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю, опублікованому на сторінці компанії YouTube.

За його словами, на сьогодні в Європі накопичено рекордні запаси газу, а в умовах продовження транзиту по території України ці запаси будуть розпродаватися.

"Є певна ймовірність, що це може призвести до зниження ціни газу на європейському ринку, а відповідно і в Україні, яка стала повноцінною частиною європейського ринку природного газу", - зазначив Коболєв.

Нагадаємо, в кінці 2019 року Україна і Росія підписали новий контракт на транзит газу терміном на п'ять років. При цьому українська сторона протягом п'яти років отримає 7 млрд доларів за транзит, а сам контракт може бути продовжений ще на десять років. У перший рік ГТС України доставить 65 млрд кубометрів російського газу, в решту - 40 млрд кубометрів.

У той же час, за словами віце-прем'єра Дмитра Кулеби, Україна не готова до повернення до прямих постачань газу з Російської Федерації.