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НБУ назвал причины подорожания нефти и падения цен на газ

Новости » Экономика     02.01.2020 - 12:49
НБУ назвал причины подорожания нефти и падения цен на газ
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Теплая погода способствовала тому, что цены на газ снова пошли вниз

В декабре 2019 года оптимизм от возможного подписания "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем поддерживал мировые товарные и финансовые рынки. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (декабрь 2019 года).

Как отмечается в обзоре, мировые цены на нефть росли также на фоне снижения запасов нефти в США и действующих ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

"Вместе с тем, теплая погода обусловила снижение цен на газ во второй половине месяца", - отмечают эксперты НБУ.

НБУ назвал причины подорожания нефти и падения цен на газ

bank.gov.ua

Напомним, в ноябре цены на природный газ в Европе повысились из-за увеличения спроса, с учтом резкого похолодание в конце ноября - начале декабря.

Кроме того, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что если Россия и Украина не смогут договориться о новом контракте на транзит газа с 1 января 2020 года, то после прекращения транзита цены в Европе могут вырасти очень значительно.

В то же время Украина и Россия подписали газовые контракты до окончания 2019 года.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти на мировых рынках на уровне 61,78 долларов за баррель в 2019 году и 57,94 долларов в 2020 году.

НБУ оценил ситуацию на валютном рыке Украина будет получать за транзит российского газа 2-3 млрд долларов ежегодно, - Оржель
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