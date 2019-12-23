"Нафтогаз" продлил сроки отказа от гарантированной цены

НАК "Нафтогаз Украины" продлила срок принятия решения об отказе от гарантированной квартальной цены на газ на несколько дней для удобства бытовых потребителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

Сообщается, что центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря, а в личных кабинетах, несмотря на праздничные и выходные дни, опция отказа будет доступна до 30 декабря.

"Потребители, которые хотят отказаться от гарантированной квартальной цены, могут обратиться в свои региональные сбытовые компании. Они предложат алгоритм выхода из программы, который будет удобен клиенту", - говорится в сообщении.

Напомним, Нафтогаз установил цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов с 1 января 2020 года. Таким образом, цены на газ для промышленности снижены на 6,2-6,4%. В декабре они составляли 5861 грн по предоплате и 6463 грн без предоплаты.

Как сообщало РБК-Украина, Нафтогаз знизил цены на природный газ в декабре 2019 года для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО) на 12,7% до 4277 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку).