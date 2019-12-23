"Нафтогаз" продовжив терміни відмови від гарантованої ціни

НАК "Нафтогаз України" продовжила термін прийняття рішення щодо відмови від гарантованої квартальної ціни на газ на кілька днів для зручності побутових споживачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

Зазначається, що центри обслуговування клієнтів працюватимуть до 28 грудня, а в особистих кабінетах, незважаючи на святкові та вихідні дні, опція відмови буде доступна до 30 грудня.

"Споживачі, які хочуть відмовитися від гарантованої квартальної ціни, можуть звернутися до своїх регіональних збутових компаній. Вони запропонують алгоритм виходу з програми, який буде зручний клієнту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Нафтогаз встановив ціну на газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів з 1 січня 2020 року. Таким чином, ціни на газ для промисловості знижені на 6,2-6,4%. У грудні вони становили 5861 грн за передоплатою і 6463 грн без передоплати.

Як повідомляло РБК-Україна, Нафтогаз знизив ціни на природний газ у грудні 2019 року для потреб населення та інших споживачів, що отримують газ на регульованих умовах (ПСО) на 12,7% до 4277 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газсбытов і витрат на транспортування).