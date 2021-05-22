"Нафтогаз" приветствует решение США по санкциям к строящим "Северный поток-2" компаниям

НАК "Нафтогаз Украины" приветствует решение Министерства финансов США в части введения санкций в отношении 4 компаний и 13 судов, которые сооружали Nord Stream-2.

Об этом сообщил директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский в Facebook.

"В свою очередь, национальная акционерная компания системно работает над решением национальных задач, стоящих перед нефтегазовой отраслью Украины", - заявил Билявский.

Далее он перечислил пять приоритетов, которые стоят перед компанией и ее правлением. Это организация эффективной работы компании "Укргазвидобування", остановка "Северного потока-2", перенос точек приема / передачи газа с западной на восточную границу, разблокирование поставок природного газа из стран Центральной Азии, диверсификация.

Также, по словам Билявского, среди приоритетов НАКа - рынок газа, инвестиции и эффективное управление активами компании.

"Рынок - противодействие злоупотреблением; поиск баланса интересов производителя и потребителя; искренний и конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами. Управление активами - достижение безубыточности; мобилизаций и поддержка профессионалов отрасли; прозрачная взаимодействие с международными партнерами. Инвестиции - мы делаем все, чтобы стать эффективной платформой для международных инвесторов, которые имеют ценный управленческий опыт. Это особенно важно для преодоления последствий пандемии, за счет открытия новых рабочих мест и увеличения финансовой достаточности регионов", - перечислил приоритеты НАК "Нафтогаз Украины" Билявский.

Он также отметил: перечисленные выше цели, как и остановка NS2, является базисом энергетической безопасности Украины, ожидаем, что оператор NS2 також будет оставаться под санкциями.