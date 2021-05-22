ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Нафтогаз" вітає рішення США щодо санкцій до компаній, які будують "Північний потік-2"

Новость на русском →
Києва, Субота 22 травня 2021 14:13
"Нафтогаз" вітає рішення США щодо санкцій до компаній, які будують "Північний потік-2" Фото: "Нафтогаз України" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

НАК "Нафтогаз України" вітає рішення Міністерства фінансів США в частині введення санкцій відносно 4 компаній і 13 суден, які споруджували Nord Stream-2.

Про це повідомив директор інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський у Facebook.

"У свою чергу, національна акціонерна компанія системно працює над вирішенням національних завдань, що стоять перед нафтогазовою галуззю України.", - заявив Білявський.

Далі він перерахував п'ять пріоритетів, які стоять перед компанією та її правлінням. Це організація ефективної роботи компанії "Укргазвидобування", зупинка "Північного потоку-2", перенесення точок прийому / передачі газу із Західного на східний кордон, розблокування поставок природного газу з країн Центральної Азії, диверсифікація.

Також, за словами Білявського, серед пріоритетів НАКу - ринок газу, інвестиції та ефективне управління активами компанії.

"Ринок - протидія зловживанням; пошук балансу інтересів виробника та споживача; щирий та конструктивний діалог із усіма зацікавленими сторонами. Управління активами - досягнення беззбитковості; мобілізаця та підтримка професіоналів галузі; прозора взаємодія із міжнародними партнерами. Інвестиції - ми робимо все, щоб стати ефективною платформою для міжнародних інвесторів, які мають цінний управлінський досвід. Це особливо важливо для подолання наслідків пандемії, за рахунок відкриття нових робочих місць та збільшення фінансової достатності регіонів", - перерахував пріоритети НАК "Нафтогаз України" Білявський.

Він також зазначив: перераховані вище цілі, як і зупинка NS2, є базисом енергетичної безпеки України, очікуємо, що оператор NS2 також залишатиметься під санкціями.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і десятки українських парламентаріїв, представників громадськості звернулися з відкритим листом до США і країн Європи, в якому закликали зберегти санкції проти "Північного потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Сполучені Штати Америки Північний потік-2 Нафтогаз України Санкції
NEWS
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
DAILY
Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя