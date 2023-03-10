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"Нафтогаз" презентував кредиторам нові пропозиції щодо реструктуризації боргів

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Київ, П'ятниця 10 березня 2023 20:58
"Нафтогаз" презентував кредиторам нові пропозиції щодо реструктуризації боргів Фото: "Нафтогаз" презентував кредиторам нові пропозиції щодо реструктуризації боргів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

НАК "Нафтогаз України" розробив оновлений план щодо реструктуризації боргів компанії за єврооблігаціями. Його вже презентували кредиторам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

У компанії зазначають, що презентацію провів голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов під час зустрічі з кредиторами.

"Відновлення довіри інвесторів є пріоритетом для "Нафтогазу". Ми продовжуємо шукати спільне рішення щодо реструктуризації боргів щодо єврооблігацій з терміном погашення у 2022 та 2026 роках", - заявив він.

При цьому Чернишов зазначив, що робочий сценарій, який презентували кредиторам, ґрунтується на минулих дискусіях. Також він враховує обмежені фінансові можливості компанії на тлі війни та рамки щодо обслуговування публічних боргів України, встановлені українським урядом.

Наступним кроком компанії буде обговорення ініціативи щодо реструктуризації боргів з інвесторами.

Варто зауважити, що останній термін виплат власникам єврооблігацій "Нафтогазу" минув 26 липня 2022 року, але виплат не відбулося. Компанія заявила, що гроші є, але вона не може їх заплатити за розпорядженням Кабміну.

Нагадаємо, 7 березня "Нафтогаз" анонсував презентацію свого оновленого плану щодо реструктуризації боргів кредиторам.

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Нафтогаз України
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