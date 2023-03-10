"Нафтогаз" презентовал кредиторам новые предложения по реструктуризации долгов

НАК "Нафтогаз Украины" разработал обновленный план по реструктуризации долгов компании по еврооблигациям. Его уже презентовали кредиторам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

В компании отмечают, что презентацию провел глава группы “Нафтогаз” Алексей Чернышов во время онлайн-встречи с кредиторами.

"Восстановление доверия инвесторов является приоритетом для "Нафтогаза". Мы продолжаем искать совместное решение по реструктуризации долгов по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2026 годах", - заявил он.

При этом Чернышов отметил, что рабочий сценарий, который презентовали кредиторам, основывается на прошлых дискуссиях. Также он учитывает ограниченные финансовые возможности компании на фоне войны и рамки по обслуживанию публичных долгов Украины, установленные украинским правительством.

Следующим шагом компании будет обсуждение инициативы по реструктуризации долгов с инвесторами.

Стоит заметить, что последний срок выплат владельцам еврооблигаций "Нафтогаза" истек 26 июля 2022 года, но выплат не произошло. Компания заявила, что деньги есть, но она не может их заплатить по распоряжению Кабмина.