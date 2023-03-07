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"Нафтогаз" надасть кредиторам нові пропозиції щодо реструктуризації за євробондами

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Україна, Вівторок 07 березня 2023 13:30
"Нафтогаз" надасть кредиторам нові пропозиції щодо реструктуризації за євробондами Фото: НАК "Нафтогаз України" вже півроку намагається вийти з дефолту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" надасть власникам євробондів компанії чергові пропозиції щодо реструктуризації боргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави НАК Олексія Чернишова у Facebook.

"Цього тижня плануємо представити наші пропозиції, сформовані після попередніх обговорень, на онлайн-зустрічі з інвесторами", - написав він.

За його словами, йдеться про євробонди з термінами погашення у 2022 та 2026 роках.

"Маємо знайти рішення, яке задовольнить всіх учасників процесу - як інвесторів, так і нашу групу компаній, яка тримає енергетичний фронт країни в умовах війни", - додав Чернишов.

Нагадаємо, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у січні заявив, що планує до кінця місяця домовитись із власниками євробондів про реструктуризацію.

Останній термін виплат власникам єврооблігацій "Нафтогазу" минув 26 липня 2022 року, але виплат не відбувся. Компанія заявила, що гроші має, але вона не може їх заплатити за розпорядженням Кабміну.

Олексій Чернишов змінив Юрія Вітренка на посаді голови НАК на початку листопада 2022 року. Тоді ж він заявив, що одним із його пріоритетів є уникнення дефолту "Нафтогазу".

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Нафтогаз України
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