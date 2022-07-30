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Агентство Fitch снизило рейтинг "Нафтогаза" после объявления дефолта

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Украина, Суббота 30 июля 2022 15:46
Агентство Fitch снизило рейтинг "Нафтогаза" после объявления дефолта Фото: Рейтинг "Нафтогаза" снижен до дефолтного (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный "Нафтогаза" в иностранной валюте до уровня RD (ограниченный дефолт). Это произошло после того, как компания 19 июля не погасила долг по еврооблигациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

При этом Fitch отвязало рейтинг "Нафтогаза" от рейтинга правительства Украины, когда компания объявила о первоначальном процессе реструктуризации. Рейтинг "Нафтогаза" теперь отражает его кредитоспособность на самостоятельной основе. Как только реструктуризация долга будет завершена, агентство рассмотрит связь "Нафтогаза" с государством и потенциальное влияние этой связи на его рейтинг.

По данным агентства, на краткосрочную ликвидность "Нафтогаза" существенно повлияет покупка дополнительных объемов газа на рынке в соответствии с указаниями правительства. Кроме того, на его ликвидность могут повлиять возможные сбои в работе и сокращение сбора дебиторской задолженности.

Аналитики Fitch отмечают, что добыча природного газа "Нафтогаза" снизилась лишь незначительно, поскольку его добывающая инфраструктура в основном расположена на территориях, контролируемых государством.

"Мы предполагаем, что потребности внутреннего потребления Украины будут по-прежнему в значительной степени удовлетворяться за счет внутреннего производства, а импорт будет осуществляться лишь в умеренных количествах. Однако мы видим риск того, что ключевая производственная или транспортная инфраструктура может быть повреждена или стать недоступной, поскольку военные атаки продолжаются, и их трудно предсказать", - говорится в сообщении.

Кроме того, ликвидность "Нафтогаза" может резко снизиться из-за объемов импорта газа, учитывая высокие мировые цены, добавили в Fitch.

Напомним, Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Конечная дата погашения облигаций откладывается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций. Западные правительства-кредиторы "Большой семерки" заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили отсрочку еще на один год.

В то же время "Нафтогаз" не смог договорится в реструктуризации долга и объявил дефолт. При этом НАК в ближайшее время предложит кредиторам новые условия отсрочки платежей.

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Нафтогаз Украины
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