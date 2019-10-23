"Нафтогаз" отменил штрафы для ОСМД за недобор и перебор газа

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Норма о штрафах действовала с марта 2019 и была отменена в октябре

НАК "Нафтогаз Украины" разослал потребителям, использующим газ в рамках специальных обязательств (ПСО - в частности, ОСМД с собственными котельными и другим теплопроизводителям), дополнительные соглашения о неприменении финансовых санкций за несоответствие заявленного и фактического объема потребления газа. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как отмечается в сообщении, возможность не применять санкции появилась после принятия Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, постановления № 2081 от 7 октября 2019 года "О внесении изменений в Правила поставки природного газа". Документ вступил в силу 12 октября.

По данным пресс-службы НАК, норма законодательства о финансовых санкциях при несоответствии заявленного и фактического объема потребления газа фактически действовала с марта 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре НАК "Нафтогаз Украины" предложил объединениям совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) с собственными котельными программу закупки газа на зиму по фиксированной цене. "Нафтогаз" предлагает ОСМД купить газ, необходимый им для нужд централизованного отопления и горячего водоснабжения, по цене 6 145,31 грн с НДС за 1 тыс. куб. м (без учета стоимости распределения газа). Использовать такой газ ОСМД смогут в период с 1 ноября 2019 года до 31 марта 2020 года.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала ценовые предложения на природный газ с 1 октября 2019 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. По сравнению с ценами на сентябрь 2019 года, в октябре цены вырастут на 4,9-5,6%.