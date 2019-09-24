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"Нафтогаз" назвал дату решения в Стокгольме по иску к "Газпрому" на 11,6 млрд

Новости » Финансы    24.09.2019 - 13:06
"Нафтогаз" назвал дату решения в Стокгольме по иску к "Газпрому" на 11,6 млрд
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Решение по транзитному иску ожидается через два года

Решение по иску НАК "Нафтогаз Украина" к российскому "Газпрому" на 11,58 млрд долларов в Стокгольме должно быть вынесено до 1 ноября 2021 года. Об этом сообщается в финансовой отчетности НАК.

Как отмечается в документе, 6 июля 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" подал запрос об арбитраже в Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты с просьбой пересмотреть транзитный тариф в договоре о транзите газа с "Газпромом" на период 2009-2019 годов.

По данным НАК, предварительная денежная претензия оценивается в 11,58 млрд долларов. "Газпром" представил свой ответ 14 августа 2018 года, отклонив иск "Нафтогаза". По запросу "Газпрома" 6 сентября 2018 года Совет Торговой палаты Стокгольма принял решение объединить оба дела в единый арбитражный процесс.

"В соответствии с согласованным процедурным графиком окончательное решение в объединенном арбитраже должно быть вынесено до 1 ноября 2021 года", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

По данным "Нафтогаза", по состоянию на 30 июня 2019 года долг российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража увеличился до 2,817 мрлд долларов, включая проценты за просрочку платежа.

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" продолжает расти "Нафтогаз" увеличил прибыль почти в два раза
Новости Украины ГазпромСтокгольмский арбитражНафтогаз Украины
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