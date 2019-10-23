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"Нафтогаз" скасував штрафи для ОСББ за недобір і перебір газу

Новини » Економіка    23.10.2019 - 11:23
"Нафтогаз" скасував штрафи для ОСББ за недобір і перебір газу
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Норма про штрафи діяла з березня 2019 і була скасована в жовтні

НАК "Нафтогаз України" розіслав споживачам, що використовують газ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО - зокрема, ОСББ з власними котельнями та іншими теплопроизводителям), додаткові угоди про незастосування фінансових санкцій за невідповідність заявленого і фактичного обсягу споживання газу. Про це повідомляє прес-служба НАК.

Як наголошується в повідомленні, можливість не застосовувати санкції з'явилася після прийняття Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, постанови № 2081 від 7 жовтня 2019 року "Про внесення змін до Правил постачання природного газу". Документ набрав чинності 12 жовтня.

За даними прес-служби НАК, норма законодавства про фінансові санкції за невідповідність заявленого і фактичного обсягу споживання газу фактично діяла з березня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні НАК "Нафтогаз України" запропонував об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) з власними котельнями програму закупівлі газу на зиму за фіксованою ціною. "Нафтогаз" пропонує ОСББ купити газ, необхідний їм для потреб централізованого опалення та гарячого водопостачання, за ціною 6 145,31 грн з ПДВ за 1 тис. куб. м (без урахування вартості розподілу газу). Використовувати такий газ ОСББ зможуть в період з 1 листопада 2019 року до 31 березня 2020 року.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" оприлюднила цінові пропозиції на природний газ з 1 жовтня 2019 року для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання. Порівняно з цінами на вересень 2019 року, в жовтні ціни зростуть на 4,9-5,6%.

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