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"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Днепре

Новости » Общество     31.10.2019 - 14:58
"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Днепре
Иллюстративное фото (УНИАН)

Поставщики тепла в Днепре накопили долги перед "Нафтогазом"

На сегодняшний день под угрозой срыва находится отопительный сезон в Днепре, Пятихатках, Софиевке и селах Лиховка и Саксагань (Днепропетровская область). Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины".

Сообщается, что перечисленные населенные пункты под угрозой срыва отопительного сезона, так как поставщики тепла "Днепротеплоэнерго", "Софиевкатеплоенерго", "Схидтеплоенерго" и "Пивденьтепломережа" используют котельные, которые ранее эксплуатировались другими субъектами, накопившими долги перед "Нафтогазом".

В НАК отмечают, что эти предприятия должны были перевести на себя долги предшественников, однако отказываются выполнять требования законодательства. В связи с этим "Нафтогаз" призывает органы местной власти Днепропетровской области контролировать коммунальные предприятия и в случае необходимости профинансировать их для своевременного начала отопительного сезона.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" заявили, что Украина пройдет отопительный сезон даже без контракта на транзит российского газа в Европу.

Отметим, накануне во Львове подключили к отоплению жилой фонд.

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