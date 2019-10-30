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В Львове подключили к отоплению жилой фонд

Новости » Общество    30.10.2019 - 14:06
В Львове подключили к отоплению жилой фонд
Иллюстративное фото (УНИАН)

К отоплению подключили почти 99% объектов жилого фонда

Вчера, 29 октября, во Львове начался отопительный сезон объектов жилого фонда. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Львова, передает РБК-Украина.

По данным местных властей, по состоянию на утро 30 октября к отоплению были подключены 99% объектов жилого фонда города, а именно 2118 жилых домов, получающих централизованное отопление.

Отмечается, что без отопления в Львове остаются 18 домов в связи с прорывами во внутридомовых системах, задолженностью и отказом потребителей.

Напомним, ранее во Львовском горсовете заявляли, что с 29 октября в городе должно начаться отопление жилого фонда. При этом местная власть отмечала, что при потеплении градус тепла будет уменьшен.

Кроме того, в Минрегионе рассказали, сколько областей Украины остаются неподключенными к отоплению. По данным министерства, по состоянию на утро 30 октября без отопления оставались Львовская и Херсонская области.

Также РБК-Украина писало, что 28 октября отопительный сезон начался во всех регионах Украины. Тогда жилой фонд к отоплению не был подключен в 8 областях, в частности, во Львовской области.

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