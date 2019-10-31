В Украине одна область не подключена к отоплению

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Херсонской области еще не начато отопление жилых домов

В Украине отопление жилого фонда начато в 23 областях, неподключенной остается Херсонская область. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

Согласно данным министерства, по состоянию на 8:30 утра 31 октября, к отоплению подключены 75,9% объектов социального фонда и 68,4% жилых домов.

Закарпатская область имеет 100% показатель подключения отопления объектов социального фонда. В пятерку с наивысшим показателем также входят Черновицкая (96,3%), Винницкая (96,0%), Черниговская (96,0%) и Ровенская (95,2%) области.

Среди жилого фонда самые большие показатели имеют Винницкая (99,3%), Житомирская (99,7%), Хмельницкая (96,8), Черкасская (98,5%) области и Киев (98,7%).

Напомним, 29 октября во Львове началось отопление жилого фонда. По состоянию на утро 30 октября, тепло было в 99% жилых домов.

Также РБК-Украина сообщало, что согласно заявлению "Нафтогаза", Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона даже без транзита газа из России в страны Евросоюза.