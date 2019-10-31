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"Нафтогаз" заявив про загрозу зриву опалювального сезону в Дніпрі

Новини » Суспільство     31.10.2019 - 14:58
"Нафтогаз" заявив про загрозу зриву опалювального сезону в Дніпрі
Ілюстративне фото (УНІАН)

Постачальники тепла в Дніпрі накопичили борги перед "Нафтогазом"

На сьогоднішній день під загрозою зриву перебуває опалювальний сезон в Дніпрі, П'ятихатках, Софіївці та селах Лиховка і Саксагань (Дніпропетровська область). Про це йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз України".

Повідомляється, що перераховані населені пункти під загрозою зриву опалювального сезону, так як постачальники тепла "Дніпротеплоенерго", "Софіївкатеплоенерго", "Східтеплоенерго" і "Південьтепломережа" використовують котельні, які раніше експлуатувалися іншими суб'єктами, що накопичили борги перед "Нафтогазом".

У НАК зазначають, що ці підприємства мали перевести на себе борги попередників, однак відмовляються виконувати вимоги законодавства. У зв'язку з цим "Нафтогаз" закликає органи місцевої влади Дніпропетровської області контролювати комунальні підприємства і в разі необхідності профінансувати їх для своєчасного початку опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше в "Нафтогазі" заявили, що Україна пройде опалювальний сезон навіть без контракту на транзит російського газу до Європи.

Відзначимо, напередодні у Львові підключили до опалення житловий фонд.

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