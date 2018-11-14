"Нафтогаз" из-за долгов не может предоставить газ 22 теплоснабжающим предприятиям

Фото: Нафтогаз (Андрей Коваль/РБК-Украина)

В частности, задолженность есть у Кривом Роге, Смеле, Северодонецке, Первомайске и Шепетовке

НАК "Нафтогаз" сейчас не имеет возможности предоставить номинации на газ 22 теплоснабжающим предприятиям, в том числе, 12 большим, с девяти регионов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз".

Ключевые проблемные ситуации с теплопроизводителями сейчас в Кривом Роге, Херсонской области, городах Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка.

"Главная причина - несоблюдение теплопроизводителями требований постановления Кабинета министров №867 "О возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа" от 19 октября 2018 года. Нафтогаз надеется, что местные органы власти и управляющие этих предприятий немедленно присоединятся к решению ситуации" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, теплопроизводители, которые обеспечивают жителей указанных регионов теплом и горячей водой, накопили значительную задолженность, не выполняют графики ее погашения или в предыдущем периоде рассчитались с "Нафтогазом" менее чем за 90% использованного газа.

"Пока эти предприятия не выполнят эти требования законодательства,"Нафтогаз" не может предоставить им номинации на газ на льготных условиях, определенных Кабинетом министров", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что на сегодня 1146 теплоснабжающих предприятий покупают газ на льготных условиях в НАК "Нафтогаз".

Напомним, как сообщало РБК-Украина, по факту отсутствия тепла в городе Смела Черкасской области и Кривом Роге Днепропетровской области возбуждены уголовные производства.

Кроме того, в силу отсутствия отопления Смелянская городская больница прекратила госпитализацию пациентов.

Также напомним, ранее в "Нафтогазе" рассказали, что "Криворожская теплоцентраль" задолжала более 1 млрд гривен за газ, который использовала, но не рассчиталась.