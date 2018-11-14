"Нафтогаз" через борги не може надати газ 22 теплопостачальним підприємствам

Фото: Нафтогаз (Андрій Коваль/РБК-Україна)

Зокрема, заборгованість є у Кривому Розі, Смілі, Сєверодонецьку, Первомайську та Шепетівці

НАК "Нафтогаз" зараз не має можливості надати номінації на газ 22 теплопостачальним підприємствам, у тому числі, 12 великим, з дев‘яти регіонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз".

Ключові проблемні ситуації з тепловиробниками зараз є у Кривому Розі, Херсонській області, містах Сміла, Сєверодонецьк, Первомайськ та Шепетівка.

"Головна причина - недотримання тепловиробниками вимог постанови Кабінету міністрів №867 "Про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу" від 19 жовтня 2018 року. Нафтогаз сподівається, що місцеві органи влади та управителі цих підприємств негайно долучаться до вирішення ситуації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, тепловиробники, які забезпечують мешканців зазначених регіонів теплом та гарячою водою, накопичили значну заборгованість, не виконують графіки її погашення або у попередньому періоді розрахувались з "Нафтогазом" менш ніж за 90% використаного газу.

"Поки ці підприємства не виконають ці вимоги законодавства, "Нафтогаз" не може надавати їм номінації на газ на пільгових умовах, визначених Кабінетом міністрів", - зазначається в повідомленні прес-служби.

Повідомляється, що станом на сьогодні 1146 теплопостачальних підприємств купують газ на пільгових умовах у НАК "Нафтогаз".

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, за фактом відсутності тепла в місті Сміла Черкаської області та Кривому Розі Дніпропетровської області відкриті кримінальні провадження.

Крім того, у через відсутність опалення Смілянська міська лікарня припинила госпіталізацію пацієнтів.

Також нагадаємо, раніше у "Нафтогазі" розповіли, що "Криворізька теплоцентраль" заборгувала понад 1 млрд гривень за газ, який спожила, але не розрахувалась.