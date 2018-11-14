"Нафтогаз" предоставил номинации на газ двум городам Днепропетровской области

Иллюстративное фото (УНИАН)

Павлоград и Каменское теперь могут обеспечить отопительный сезон

НАК "Нафтогаз" Украины предоставил номинации на газ двум энергетическим предприятиям в Днепропетровской области для запуска отопительного сезона в двух городах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Отмечается, что номинации было представлено в среду, 14 ноября, для Павлограда и Каменского. В НАК отметили, что органы местного самоуправления этих городов тщательно занимались этим вопросом.

"Как результат - сегодня "Павлоградтеплоэнерго" имеет номинации и может в законный способ предоставить услуги по отоплению и горячему водоотведению жильцам. Также номинацию сегодня получила Днепровская ТЭЦ, которая расположена на территории общины города Кам'янского", - отметили в НАК.

Позитивні новини щодо Павлограда та Кам’янського. Сьогодні і Павлоградтеплоенерго має номінації і може в законний спосіб надати послуги з опалення та гарячого водопостачання мешканцям, також номінації отримала Дніпровська ТЕЦ, розташована на території громади міста Кам’янського. pic.twitter.com/ilZMo7LLdn — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 14 листопада 2018 р.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" сообщили, что сейчас НАК не имеет возможности предоставить номинации на газ 22 теплоснабжающим предприятиям, в том числе, 12 большим с девяти регионов.

Ключевые проблемные ситуации с оотоплением сейчас есть в Кривом Роге, Херсонской области, городах Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка.