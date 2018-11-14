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"Нафтогаз" предоставил номинации на газ двум городам Днепропетровской области

Новости » Общество    14.11.2018 - 21:59
"Нафтогаз" предоставил номинации на газ двум городам Днепропетровской области
Иллюстративное фото (УНИАН)

Павлоград и Каменское теперь могут обеспечить отопительный сезон

НАК "Нафтогаз" Украины предоставил номинации на газ двум энергетическим предприятиям в Днепропетровской области для запуска отопительного сезона в двух городах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Отмечается, что номинации было представлено в среду, 14 ноября, для Павлограда и Каменского. В НАК отметили, что органы местного самоуправления этих городов тщательно занимались этим вопросом.

"Как результат - сегодня "Павлоградтеплоэнерго" имеет номинации и может в законный способ предоставить услуги по отоплению и горячему водоотведению жильцам. Также номинацию сегодня получила Днепровская ТЭЦ, которая расположена на территории общины города Кам'янского", - отметили в НАК.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" сообщили, что сейчас НАК не имеет возможности предоставить номинации на газ 22 теплоснабжающим предприятиям, в том числе, 12 большим с девяти регионов.

Ключевые проблемные ситуации с оотоплением сейчас есть в Кривом Роге, Херсонской области, городах Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка.

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