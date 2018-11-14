"Нафтогаз" надав номінації на газ для Бердянська

Фото: "Нафтогаз-України" (Андрій Коваль/РБК-Украина)

ПрАТ "Приазовкурорт", яке обслуговує місто, надало графік погашення боргів

НАК "Нафтогаз-України" надала номінації на газ Приватному акціонерному товариству (ПрАТ) "Приазовкурорт", яке обслуговує Бердянськ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу" у Twitter.

Зазначається, що "Приазовкурорт" надала графік погашення боргів, необхідні згідно чинного законодавства.

"Бердянськ: ПрАТ "Приазовкурорт" надала графік погашення боргів, їм надані номінації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз" зараз не має можливості надати номінації на газ 22 теплопостачальним підприємствам, у тому числі, 12 великим, з дев‘яти регіонів. Це, зокрема, стосується таких міст як Кривий Ріг, Сміла, Сєверодонецьк, Первомайськ та Шепетівка.

Тепловиробники, які забезпечують мешканців зазначених регіонів теплом та гарячою водою, накопичили значну заборгованість, не виконують графіки її погашення або у попередньому періоді розрахувались з "Нафтогазом" менш ніж за 90% використаного газу.

Крім того, АТ "Херсонська теплоелектроцентраль" сьогодні, 14 листопада, розпочала роботу в штатному режимі.