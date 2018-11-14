У Смілі замість боргів за опалення міська влада оплатила собі 10 млн гривень премій, - Зубко

Ілюстративне фото (facebook.com/Евгений Руденко)

У Кабміні звинуватили керівництво міст, де досі немає опалення, у нераціональному розподілі коштів

У Смілі, де ще не підключено опалення, міська влада протягом року регулярно виділяла премії працівникам мерії, і на сьогодні загальна сума цих преміювань складає понад 10 млн гривень. Про це заявив у ході засідання уряду віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду.

За словами Зубка, це свідчить про нераціональний розподіл коштів міського бюджету. Саме тому заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Едуард Кругляк разом із заступником керівника "Нафтогазу" планують у четвер, 15 листопада, виїхати в місто Сміла на сесію міської ради, аби "допомогти у прийнятті рішення щодо теплопостачання у місті".

"Уряд не влаштовує ситуація, коли на виплати премій працівникам міської ради виділялося 10 мільйонів гривень, в той час як на виплату боргу за опалення влада міста кошти не змогла знайти", - сказав Зубко.

Він додав, що для гарантії вчасного запуску опалення в Смілі потрібно було 15 млн гривень.

Нагадаємо, нещодавно у "Нафтогазі" заявили, що причина відсутності опалення у місті Смілі Черкаської області - бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачання. Додамо, що також у звязку із відсутністю опалення Смілянська міська лікарня припинила госпіталізацію пацієнтів. Тих пацієнтів, які лікуються, будуть перевозити в найближчі лікувальні установи.