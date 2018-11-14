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"Нафтогаз" надав номінації на газ двом містам Дніпропетровської області

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 21:59
"Нафтогаз" надав номінації на газ двом містам Дніпропетровської області
Ілюстративне фото (УНІАН)

Павлоград та Кам'янське тепер можуть забезпечити опалювальний сезон

НАК "Нафтогаз" України надав номінації на газ двом енергетичним підприємствам у Дніпропетровській області для запуску опалювального сезону в двох містах. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Зазначається, що номінації було надано у середу, 14 листопада, для Павлограда і Кам'янського. У НАК зазначили, що огани місцевого самоврядування цих міст ретельно опікувались цим питанням.

"Як результат - сьогодні "Павлоградтеплоенерго" має номінації і може в законний спосіб надати послуги з опалення і гарячого водовідведення мешканцям. Також номінацію сьогодні отримала Дніпровська ТЕЦ, яка розташована на території громади міста Кам'янського", - зазначили в НАК.

Нагадаємо, раніше у "Нафтогазі" повідомили, що зараз НАК не має можливості надати номінації на газ 22 теплопостачальним підприємствам, у тому числі, 12 великим, з дев'яти регіонів.

Ключові проблемні ситуації з тепловиробниками зараз є у Кривому Розі, Херсонській області, містах Сміла, Сєверодонецьк, Первомайськ та Шепетівка.

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