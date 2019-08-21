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"Нафтогаз" предложит новое решение для сдерживания цен на газ

Новости » Общество    21.08.2019 - 08:18
"Нафтогаз" предложит новое решение для сдерживания цен на газ
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Цены на газ в холодный сезон будут повышаться, но НАК готовится сдерживать рост

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предложит новое решение, которое сдержит повышение цены на газ в холодные месяцы. Об этом в Facebook сообщил глава "Нафтогаза" Андрей

Коболев отметил, что на сегодня в результате введения рыночных цен на газ его стоимость для населения снизилась уже на 25% от зимнего уровня.

"Что будет дальше? Биржевые прогнозы указывают на то, что в холодные месяца цена газа будет увеличиваться. От рыночных цен по закону зависит и наша отпускная цена… Выход есть. Мы пробили бюрократические стены толщиной в Великую Китайскую стену и готовы уже завтра предложить новое решение", - отметил Коболев.

&quot;Нафтогаз&quot; предложит новое решение для сдерживания цен на газ

Напомним, в августе "Нафтогаз" в очередной раз снизил цены на газ для населения. В частности, новая цена определена на уровне 4 653,54 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с июлем цены на газ снизились на 5,1%. Конечная цена газа в регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза.

Отметим, ранее в Кабмине также рассказали о готовности к отопительному сезону.

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Новости Украины ценыгазАндрей Коболев
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