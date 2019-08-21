"Нафтогаз" запропонує нове рішення для стримування цін на газ

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Ціни на газ в холодний сезон будуть підвищуватися, але НАК готується стримувати зростання

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" запропонує нове рішення, яке стримає підвищення ціни на газ в холодні місяці. Про це у Facebook повідомив глава "Нафтогазу" Андрій

Коболєв зазначив, що на сьогодні в результаті введення ринкових цін на газ його вартість для населення знизилася вже на 25% від зимового рівня.

"Що буде далі? Біржові прогнози вказують на те, що у холодні місяці ціна газу буде збільшуватися. Від ринкових цін за законом залежить і наша відпускна ціна... Вихід є. Ми пробили бюрократичні стіни завтовшки за Велику Китайську і готові вже завтра запропонувати нове рішення", - зазначив Коболєв.

Нагадаємо, в серпні "Нафтогаз" в черговий раз знизив ціни на газ для населення. Зокрема, нова ціна визначена на рівні 4 653,54 гривень за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортних витрат). Порівняно з липнем ціни на газ знизилися на 5,1%. Кінцева ціна газу в регіонах залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл - або міськгазу.

Відзначимо, раніше в Кабміні також розповіли про готовність до опалювального сезону.