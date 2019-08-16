"Нафтогаз" назвал цену газа в сентябре

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цена газа для промышленности не изменится

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов с 1 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4 640,00 - 5 204,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам). Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

"В сравнении с ценами на август 2019 года, в сентябре цены не меняются", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" снизила цену природного газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на август на 7,2-7,5%.

Кроме того, НАК "Нафтогаз Украины" снизила цены на газ для нужд населения и других потребителей по ПСО (спецобязательства) на август на 5,1%. В частности, новая цена определена на уровне 4 653,54грн/тыс. куб. м (без учета НДС и транспортных расходов).