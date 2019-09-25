"Нафтогаз" предложил ОСМБ газ на зиму по фиксированной цене

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Газ можно купить по предоплате

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает объединениям совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) с собственными котельными программу закупки газа на зиму по фиксированной цене. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

По данным пресс-службы, "Нафтогаз" предлагает ОСМД купить газ, необходимый им для нужд централизованного отопления и горячего водоснабжения, по цене 6 145,31 грн с НДС за 1 тыс. куб. м (без учета стоимости распределения газа). Использовать такой газ ОСМД смогут в период с 1 ноября 2019 года до 31 марта 2020 года.

Воспользоваться предложением смогут теплопроизводители, не имеющие долгов за потребленный газ. Для этого им необходимо обратится в "Нафтогаз", подписать соглашение и осуществить 100% предоплату за газ до 18 октября.

Как сообщало РБК-Украина, в августе НАК "Нафтогаз Украина" запустила продажу газа для населения по "летним" ценам для населения. Предложением можно было воспользоваться до 25 сентября. Купить по этой цене можно было до 25 тыс. кубометров на одну семью.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала ценовые предложения на природный газ с 1 октября 2019 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. По сравнению с ценами на сентябрь 2019 года, в октябре цены вырастут на 4,9-5,6%.